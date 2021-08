Sky – Marchetti: “Milan e Kessie si sono parlati. Vi dico cosa accadrà”

Durante il programma di calciomercato in onda su SkySport, il giornalista Luca Marchetti ha dato degli aggiornamenti sul mercato del Milan in relazione al tanto atteso rinnovo di Franck Kessie. Le sue dichiarazioni: “Kessie ha parlato più volte con il Milan e la proprietà e ha parlato lui stesso del suo rinnovo dicendo di voler rimanere. Il Milan ha dimostrato anche con i fatti questa volontà perché ha fatto offerte importanti per poter trattenere Kessie”.

