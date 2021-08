Stallo nella trattativa per Adli: il punto della situazione sulla trattativa

Il Milan continua a monitorare tutte le varie piste per i trequartisti che potrebbero arrivare alla corte di Pioli entro la fine del mercato estivo.

Se per il “tecatito” Corona la trattativa sembrerebbe essersi complicata per l’eccessiva richiesta economica del Porto, per Faivre invece le sensazioni sembrano opposte.

Sensazioni analoghe a quelle di Corona le ritroviamo anche nella trattativa tra il Milan e il Bordeaux per Yacine Adli, trequartista corteggiato da molto tempo dai rossoneri ma con cui non si è mai riusciti a trovare un accordo.

Secondo quanto riporta Tuttosport inoltre, sembrerebbe esserci uno stallo nella trattativa dovuto al fatto che: la società francese chiede una cifra tra i 15 e i 18 milioni di euro per lasciar partire il suo gioiello, mentre il Milan vorrebbe offrirne al massimo 12 più eventuali bonus.

La distanza quindi non è da poco e staremo a vedere come si evolverà la trattativa negli ultimi giorni di calciomercato.