Svelato il tabellone della nuova Coppa Italia

Lega Serie A ha reso noto il tabellone dei 32simi di finale della Coppa Italia 2021-22. Il Milan entrerà in scena per gli ottavi di finale dove affronterà una tra Genoa, Perugia, Sudtirol, Salernitana e Reggina. La sfida si giocherà a San Siro o il 12 o il 19 gennaio.

In caso di passaggio del turno, la squadra di Pioli potrebbe trovare la Lazio mercoledì 9 febbraio.

L’eventuale semifinale potrebbe vedere i rossoneri affrontare la Roma ma c’è anche l’opzione di un altro derby di Coppa Italia come successo l’anno scorso. Stavolta, però, si giocherebbe con la doppia sfida in quanto si tratta di semifinale e non di quarti.

La finale verrà giocata mercoledì 11 maggio 2022.