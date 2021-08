Tramite un post su Instagram, Theo Hernandez ha voluto esprimere tutta la sua felicità dopo la chiamata di Didier Deschamps per i prossimi impegni della nazionale francese:

“Un grande giorno…Che orgoglio giocare per il proprio paese e indossare la maglia della squadra francese. Un grande grazie a tutte le persone che hanno creduto in me finora, questo è solo l’inizio di una bella storia…”