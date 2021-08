Tonali a Milan Tv: “Partita ad alto ritmo, ecco cosa penso dei nuovi”

Nell’amichevole di ieri sera tra Nizza e Milan, finita 1-1, Sandro Tonali ha ottenuto una chance da titolare ed ha giocato una buona parte di match. Queste le sue dichiarazioni post-partita, rilasciate a Milan TV.

LA PARTITA – “Il ritmo del gioco ci aiuta tutti a guadagnare la forma fisica della partita, abbiamo fatto bene con un’intensità molto alta. Giocare partite come questa ci fa bene, soprattutto con il caldo e i tifosi. Speriamo che anche San Siro possa essere così“.

IL MINDSET – “Siamo il Milan, quindi non possiamo adattarci all’avversario. Indipendentemente da chi giochiamo, dobbiamo giocare come sappiamo fare. Non dobbiamo essere diversi contro squadre importanti e forti come il Nizza“.

I NUOVI ACQUISTI – “Giroud, Maignan e Ballo-Toure si sono ambientati molto bene. Sono stati aiutati dal fatto che abbiamo molti giocatori francofoni. Accogliamo sempre i nuovi compagni di squadra a braccia aperte, quindi siamo felici“.