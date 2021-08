Tonali: “Siamo partiti forte. Vi spiego il mio taglio di ingaggio”

Sandro Tonali, protagonista di una buonissima partita contro la Sampdoria, ha parlato ai microfoni di DAZN:

Siamo partiti forte già dai primi minuti. Se parti così, parti un passo avanti all’avversario. Abbiamo avuto poi la fortuna di trovare il gol subito e questo ci ha dato una grossa mano.

Cosa mi aspetto da questa stagione? Partire titolare è già una cosa positiva che volevo tanto. Lo scorso anno ero partito senza fare la preparazione coi compagni e alla lunga lo senti. Quest’anno siamo partiti col piede giusto.

Il mio taglio di stipendio? Le rinunce economiche che ho fatto le ho fatte dopo aver parlato con Maldini, ed è stata una cosa rapida, era la cosa più semplice da fare. Tutti i nuovi arrivati hanno dimostrato subito di poter dare il loro contributo, ci daranno una grossa mano.

La scorsa stagione non è stata positiva per me, con tutte le difficoltà iniziale. Ma spero che quest’anno la musica possa cambiare.