L’estate rossonera sta rivelando una certezza quasi imprescindibile: il solo Brahim Díaz non basta a coprire la falla, lasciata libera da Çalhanoğlu. Ed è per questo che la dirigenza milanista sta valutando di far sposare la propria causa ad altri profili.

Sfogliando la margherita, il nome più in voga per poter affiancare il piccolo trequartista spagnolo è Josip Iličić. Lo sloveno ha manifestato, da tempo, la volontà di lasciare l’Atalanta per provare nuove avventure. E questa potrebbe assumere i contorni cromatici del Diavolo.

Maldini e Massara hanno maturato l’apprezzamento per il profilo del 72 nerazzurro bergamasco già da aprile attraverso un accordo con l’entourage dello stesso. Manca solo quello con gli orobici: l’obiettivo è quello di chiudere la trattativa negli ultimi giorni di mercato, quando il Milan potrebbe garantirsi le prestazioni del fantasista a condizioni migliori.

Dovesse sfumare questo affare, ecco che i rossoneri potrebbero virare su due piste in particolare, entrambi provenienti dall’Inghilterra: Hakim Ziyech e James Rodríguez. I due nomi sono uno alternativo all’altro e arriverebbero a Milano solo se liberati in prestito.