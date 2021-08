Tutti pazzi per Adli: tre big europee sul trequartista francese

Dopo la brusca frenata nella trattativa tra Milan ed Atalanta per Josip Ilicic, il club rossonero continua a guardarsi intorno per trovare il suo nuovo trequartista. Uno degli ultimi nomi venuti fuori in questi giorni è quello di Yacine Adli.

Il centrocampista francese, cresciuto nelle giovanili del PSG, è attualmente in forza al Bordeaux, con il quale ha collezionato ben 69 presenze in due anni. Buon dribbling, ottima visione di gioco e costanti inserimenti senza palla fanno di lui l’indiziato principale per sostituire l’ex numero 10 Hakan Calhanoglu.

Sulle sue tracce, però, sono presenti molti top club europei, su tutti Arsenal, Tottenham e Lille. La concorrenza da battere è tanta, ma il giocatore piace molto alla dirigenza rossonera e presto potrebbe arrivare l’affondo decisivo.