Ufficiale: Adli è rossonero, resterà in prestito al Bordeaux

Il Milan chiude questa sessione di mercato con un doppio colpo: dopo aver ufficializzato l’acquisto di Messias i rossoneri infatti hanno chiuso anche per il giovane Adli. Il classe 2000, che è stato corteggiato per lungo tempo da Maldini e Massara, resterà per un anno in prestito al Bordeaux. Di seguito il comunicato ufficiale del Milan:

“AC Milan è lieto di annunciare di aver acquisito, a titolo definitivo, le prestazioni sportive del calciatore Yacine Adli da FC Girondins de Bordeaux. Il calciatore si lega al Club rossonero fino al 30 giugno 2026.

Contestualmente, Adli viene ceduto a titolo temporaneo annuale alla stessa società francese.

Nato a Vitry-sur-Seine (Francia) il 29/07/2000, Adli cresce nel Settore Giovanile del Paris Saint-Germain e debutta in Prima Squadra nel 2018. Nel gennaio 2019 si trasferisce al Bordeaux, con cui colleziona 72 presenze 5 gol.”