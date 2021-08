Ufficiale: l’ex Milan l’ascia la panchina della sua nazionale dopo 5 anni

Bandiera e simbolo del Milan per tanti anni, Andriy Shevchenko lo abbiamo visto anche nel ruolo di allenatore. Infatti è stato proprio lui a guidare l’Ucraina nell’ultimo Europeo.

In maniera in aspettata però, poco fa è arrivata la notizia del mancato rinnovo da parte di Shevchenko con la sua nazionale. Forse scelta dovuta a una possibilità su una panchina di club. Non lo sappiamo. Ecco le parole di ringraziamento dell’ex attaccante del Milan.

“Oggi termina il mio contratto con la Nazionale Ucraina. Ho speso cinque anni con la Nazionale, è stato un lavoro arduo ma che ha dimostrato che siamo in grado di giocare un calcio moderno. Sono grato al presidente per l’opportunità, così come a ogni calciatore, tutte le persone che mi hanno aiutato e sono stati coinvolti nella squadra. Tanti ringraziamenti ai fan per il supporto e le critiche. Insieme abbiamo mostrato che il nostro calcio può essere competitivo, produttivo e divertente”.