Un indizio importante avvicina nuovamente Corona al Milan

Come riferito da Nicolò Schira sul proprio profilo Twitter, Tecatito Corona non è stato convocato per la sfida tra il Porto e l’Arouca.

La scelta di Sergio Conceicao sarebbe dipesa principalmente dalle voci di mercato che stanno interessando il giocatore ormai da diversi giorni. I principali club in pole per il messicano sono Milan e Siviglia.

Un indizio sicuramente importante che vede nuovamente il 28enne dei Dragões vicino ad approdare nella Milano rossonera.