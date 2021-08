Una big di Serie A piomba su Conti: la posizione del Milan

Da mesi ormai Andrea Conti non rientra più nei piani di mister Pioli e del Milan che ha dunque deciso di trovargli una sistemazione al più presto, in modo tale da poter incassare qualcosa da una sua eventuale cessione.

Tuttavia non è stata recapitata alcuna offerta ai rossoneri, che però, secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, potrebbe presto arrivare dall’Atalanta, club che ha permesso al terzino classe ’94 di esprimersi al meglio delle sue potenzialità e di fare il salto di qualità.

Il club bergamasco sarebbe piombato su Conti per due motivi ben specifici: l’esterno, in uscita dal Milan, potrebbe far comodo ai nerazzurri per la questione legata alle liste, visto che è cresciuto nel vivaio degli orobici, e inoltre il loro primo obiettivo per la fascia destra, ovvero Davide Zappacosta, sarebbe ad un passo dalla Fiorentina.