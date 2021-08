Secondo Fabrizio Romano, il Manchester United avrebbe preso una decisione definitiva in merito al futuro di Diogo Dalot.

Il terzino portoghese, nella scorsa stagione in prestito al Milan, resterà alla corte di Solskjær in questa stagione. In Inghilterra sono contenti di lui: dunque si annullano anche le voci che lo avevano avvicinato al Borussia Dortmund negli ultimi giorni.