Vlasic pronto a lasciare Mosca: l’agente conferma

Giornata in cui il nome di Nikola Vlasic ha tenuto banco in orbita Milan. Nel pomeriggio le dichiarazioni del papà di Valsic che ha confermato la volontà del figlio di lasciare il CSKA Mosca. In serata, intervistato dal giornalista Tigran Harutyunyan di Sport24, Tonchi Martic, agente del trequartista croato, non ha commentato le parole del papà ma ha dato una conferma:

“Le parole del papà di Vlasic? Al momento sto lavorando al trasferimento di Nikola, è tutto quello che posso dire al momento”. Parole chiare di una volontà. Il Milan sarebbe pronto a portare a casa il talento della nazionale croata qualora da Mosca, per venire incontro alle volontà del calciatore, abbassassero le pretese economiche e si ammorbidissero sulle modalità d’acquisto,