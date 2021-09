Adli brilla ancora: che traguardo per il talento di proprietà del Milan!

Acquistato nell’ultima finestra di calciomercato, Yacine Adli rimarrà un’altra stagione in prestito al Bordeaux. Occasione utile per crescere ancora e farsi trovare pronto per iniziare l’avventura con la maglia del Milan.

Il giovane talento sta continuando ad incantare in Ligue 1. Nell’ultima partita giocata contro il Lens, Adli è stato eletto migliore in campo pur essendo subentrato nel secondo tempo.

Nonostante abbia propiziato il gol dell’1-2, comunque, il giocatore non è riuscito ad evitare la sconfitta per la sua squadra.