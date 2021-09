Aquilani: “Ibra giocatore decisivo ma il Milan sa come sopperire alla sua assenza”

L’ex giocatore sia di Milan che di Liverpool Alberto Aquilani, ha parlato ai microfoni di Tuttosport della sfida di Anfield in programma stasera tra i Rossoneri e i Reds.

Il centrocampista ha voluto commentare in particolare l’assenza di Zlatan Ibrahimovic che per lui sarà gestito al meglio dalla squadra. Le sue parole:

“Perdere un giocatore come Ibrahimovic è sempre un problema. Dispiace, però il Milan è organizzato e attrezzato per sopperire alla sua assenza. Ovviamente Zlatan è un giocatore decisivo e avercelo o non avercelo cambia”.