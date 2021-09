Bakayoko risponde ai cori razzisti: “Fiero del colore della mia pelle”

Parlare di razzismo nel 2021 fa strano, ma purtroppo gli episodi di questo tipo sono sempre più frequenti. Nella gara di ieri contro la Lazio Tiemouè Bakayoko e Franck Kessiè sono stati vittime di cori razzisti, provenienti dal settore ospiti, ma non solo. Il Milan ha già annunciato che prenderà provvedimenti, ma adesso anche il francese ex Monaco ha voluto dire la sua:

“Grazie per l’accoglienza popolo rossonero! Sono dispiaciuto per l’infortunio all’esordio, ma contavano i tre punti. Per tutti i laziali che hanno insultato me e Franck: siamo forti e orgogliosi del colore della nostra pelle. Ho tutta la fiducia nel club che andrà a fondo a questa vicenda”.

Tiemouè Bakayoko attraverso un post IG