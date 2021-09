Ismael Bennacer, intervistato da SportMediaset, si è espresso così sul match tra Milan e Atletico Madrid:

“Quando perdi così è sempre dura, anche se abbiamo dato tutto. Nelle grandi partite i dettagli fanno la differenza. Il rigore? Non so cosa dire, c’è il VAR e prendono la decisione. È andata così, non possiamo farci niente. Ora dobbiamo rialzare la testa ed essere concentrati sulla prossima partita”.