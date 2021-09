Biglietti per Milan-Atletico: disponibili nelle prossime ore, le prime ipotesi sui prezzi

Dopo il caos per i prezzi elevati, il Milan ha fatto dietrofront e ha sospeso la vendita dei biglietti per la sfida con l’Atletico.

Ivan Gazidis, infatti, ha comunicato la sospensione della vendita dei biglietti e, contemporaneamente, un ripensamento sui prezzi.

Come riporta Il Giornale, i biglietti saranno disponibili nelle prossime ore; per i prezzi, si va verso la stessa politica adottata dall’Inter per la sfida al Real Madrid. I prezzi non saranno esattamente uguali, ma simili; a titolo esemplificativo, l’Inter ha messo in vendita il biglietto per il secondo anello laterale (sia blu che verde) a 48€.