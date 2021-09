Borriello: “Milan? Per vincere servono i campioni. Non compri una Ferrari se hai i soldi per una Volkswagen”

L’ex attaccante Marco Borriello ha parlato ai microfoni di Repubblica della situazione del Milan lanciando una frecciata alla società rossonera. Le sue parole:

“Il Milan è la squadra che mi sta più a cuore insieme a Roma e Genoa. Hanno fatto operazioni dal punto di vista etico bellissime ma a farti vincere sono i campioni. Se ti lasci sfuggire un fuoriclasse come Donnarumma, Calhanoglu e Kessiè competere diventa più difficile. Non compri una Ferrari se hai i soldi per una Volkswagen”