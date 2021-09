Brocchi: “Il Milan può lottare per lo scudetto? Vi dico la mia”

L’ex giocatore e allenatore del Milan, Christian Brocchi, ha parlato della squadra rossonera ai microfoni di tuttomercatoweb.com:

MILAN-LIVERPOOL – “Il Liverpool è partito forte, poi giocare in casa è sempre un vantaggio in più, ma il Milan ha saputo tenere botta. Nel secondo tempo ha dimostrato di saper tenere bene il campo. Purtroppo è arrivato il gol di Henderson, ma i rossoneri avrebbero meritato un pareggio”.

IL CENTROCAMPO – “Il Liverpool ha una mediana fisica, forte e veloce. Un po’ di sofferenza c’è sicuramente stata, ma reparto per reparto hanno lavorato bene. Mi è sembrato un Milan capace di rispondere colpo su colpo”.

PIOLI – “È fondamentale. Il lavoro che ha fatto Pioli è stato meraviglioso. Quando poi si prendono giocatori funzionali all’idea di calcio di allenatore questo è il risultato”.

LA CHAMPIONS – “Difficile dire se il Milan se la giocherà. Ci sono tutte squadre forti, che se la giocano alla pari, ed è un girone molto aperto. Certo, dopo questa sconfitta la prossima in casa contro l’Atletico Madrid sarà già fondamentale”.

SERIE A – “Il Milan può lottare per lo scudetto. La Juventus e l’Inter sono comunque le due squadre da temere. Come rosa mi piace molto anche il Napoli, squadra che ha anche un allenatore molto bravo e preparato come Spalletti”.