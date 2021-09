A Radio Rai, durante il programma “Radio Anch’io lo Sport”, Gigi Buffon ha commentato la scelta di Donnarumma, difendendo l’ex Milan.

“Le scelte di un professionista come Donnarumma vanno rispettate. Dopo anni in cui non ha giocato in certi palcoscenici ha scelto di andar via, e nessuno può e deve metterci bocca. C’è Navas al PSG, è vero, ma non credo che avrà problemi“.