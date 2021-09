Buone notizie per Allegri: cresce l’ottimismo per il recupero del bianconero

Domenica prossima andrà in scena uno dei match più attesi durante l’anno: Juventus – Milan. Stando a quanto riportato da Tuttosport, ci sono buone notizie per Massimiliano Allegri, infatti, cresce l’ottimismo sul recupero di Federico Chiesa.

Il calciatore bianconero, in questi giorni, si è allenato per smaltire il fastidio al flessore accusato in Nazionale e sembrerebbe riuscire a recuperare entro domenica. Oltre a Chiesa, tornerà in campo anche Giorgio Chiellini: il capitano bianconero, tenuto a riposo ieri, guiderà la difesa insieme a uno tra Bonucci e De Ligt.