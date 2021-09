Calciomercato, corsa a tre per Damsgaard: la situazione

Il Milan è sempre più interessato al profilo di Mikkel Damsgaard.

Il centrocampista della Sampdoria, dopo aver ben figurato, sia con la maglia blucerchiata sia con la maglia della nazionale danese, è seguito damolte squadre di Serie A ma anche di Premier League e Bundesliga.

In particolare, secondo quanto riportato da Tuttosport nella sua edizione odierna, si potrebbe configuare una corsa a tre per accaparrarsi le prestazioni sportive del classe 2001, che coinvolgerebbe la Juventus, il Tottenham ed, appunto il Milan.

Ci sono buone probabilità che queste voci si possano concretizzare in una vera trattativa, in quanto parliamo di un giocatore, aldilà delle capacità tecniche, in linea con il progetto della società rossonera, vista la giovane età.