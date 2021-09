Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid, è intervenuto ai microfoni di RadioRai e ha rilasciato le seguenti dichiarazioni su Brahim Diaz:

“A Madrid non ha avuto spazio per una questione di concorrenza, è un giocatore importante per noi e siamo felici che stia facendo bene al Milan”.

“Per la sua crescita era importante giocare, è andato al Milan non per caso, ma perché conosciamo la struttura della società e della squadra”.