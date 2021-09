Castillejo al Cska la pista si scalda: pochi giorni per chiudere

Samu Castillejo, ormai fuori progetto dal Mila, è sempre più vicino alla cessione.

Infatti, secondo quanto riportato da Tuttosport, l’esterno è vicino al passaggio in prestito al Cska Mosca.

La trattativa tra il Milan e il club moscovita ha tempo fino al 7 settembre, ultimo giorno di mercato in Russia.

Sembra, comunque, che la pista si stia scaldando e le sensazioni per la chiusura sono positive. Le prossime ore, dunque, potrebbero essere quelle decisive per il passaggio del giocatore in Russia