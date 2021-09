Ceferin sulla Superlega: “Una disgrazia, spero sia stato un episodio isolato”

In occasione dell’assemblea generale odierna dell’ECA (Associazione dei Club Europei), il presidente dell’UEFA Aleksander Ceferin è intervenuto tornando a parlare non solo della Superlega, ma anche del Fair Play Finanziario:

“Niente è stato normale nelle ultime due stagioni ma adesso vogliamo tornare alla normalità. Per questo dobbiamo stare uniti di fronte a questa disgrazia chiamata Superlega, sperando che possa essere stato solo un episodio. Non vogliamo vivere di nuovo questa situazione. Dobbiamo essere un modello per il calcio e restare insieme formando una grande famiglia“

Sul FFP: “Non ammettiamo comportamenti irresponsabili. Crediamo che sia arrivato il momento di superare il Fair Play Finanziario per arrivare a un solido regime finanziario che incoraggi investimenti e crescita. È tempo di mettere in discussione le vecchie strade e le misure tradizionali, lavorando per mettere in campo un vero e proprio sistema diretto di controllo dei costi. Il Fair Play Finanziario deve andare verso un sistema più forte che permetta il controllo diretto e la responsabilità finanziaria. Un sistema che stabilizzi il calcio. Andremo avanti con la nostra strategia e daremo modo ai club di giocare più partite“.