Cesari sulle scelte dell’arbitro: “Non può comportarsi in questo modo

Graziano Cesari critica gli atteggiamenti dell’arbitro Marciniak durante Liveroopl – Milan. L’episodio contestato è la mancata sanzione di Fabinho: “L’arbitro non può comportarsi in questo modo, mette due volte le mani in tasca per estrarre il cartellino e invece alla fine grazia Fabinho. Non è questo l’atteggiamento giusto da parte del direttore di gara. Questo fallo era da ammonizione e per la reazione avuta dal calciatore è incredibile che l’arbitro non l’abbia ammonito!”

