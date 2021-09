Champions League: ecco le liste ufficiali delle avversarie del Milan

La quiete prima (e non dopo) la tempesta. La sosta per le nazionali è il preludio alla ripresa della stagione dei club. Per il Milan il ritorno in campo non vorrà dire solo Lazio e Juventus ma l’inizio ufficiale della Champions League 2021/22. Oggi il sito della UEFA ha ufficialmente pubblicato le liste dei calciatori delle squadre partecipanti alla competizione.

Il Milan, inserito nel Gruppo B, affronterà avversarie importanti per un ritorno in Champions tutt’altro che alla portata. Di seguito le liste ufficiali di Atletico Madrid, Liverpool e Porto.

ATLETICO MADRID

Portieri: Benjamin Lecomte, Jan Oblak

Difensori: José Maria Gimenez, Renan Lodi, Stefan Savic, Felipe, Mario Hermoso, Kieran Trippier, Sime Vrsaljko, Sergio Camus Perojo, Francisco Miguel Gonzalez Vergaja

Centrocampisti: Geoffrey Kondogbia, Rodrigo De Paul, Koke, Thomas Lemar, Marcos Llorente, Hector Herrera

Attaccanti: Joao Felix, Antoine Griezmann, Luis Suarez, Angel Correa, Matheus Cunha, Yannick Carrasco.

Allenatore: Diego Simeone

LIVERPOOL

Portieri: Alisson Becker, Adrian, Caoimhin Kelleher

Difensori: Virgil Van Dijk, Ibrahima Konaté, Joe Gomez, Kostas Tsimikas, Andrew Robertson, Joel Matip, Nathaniel Phillips, Trent Alexander Arnold

Centrocampisti: Fabinho, Thiago Alcantara, James Milner, Naby Keita, Roberto Firmino, Sadio Mane, Jordan Henderson, Alex Oxlade-Chamberlain

Attaccanti: Mohamed Salah, Takumi Minamino, Diogo Jota, Divock Origi, Harvey Elliott

Allenatore: Jurgen Klopp

PORTO

Portieri: Agustin Marchesin, Claudio Ramos, Francisco Meixedo* Diogo Costa

Difensori: Fabio Cardoso, Pepe, Ivan Marcano, Zaidu, Wilson Manafà, Chancel Mbemba, Nascimento Borges, Nanu

Centrocampisti: Matheus Uribe, Marko Grujic, Vitinha*, Otavio, Sergio Oliveira, Bruno Xavier Almeida Costa, Fabio Vieira

Attaccanti: Luis Diaz, Mehdi Taremi, Francisco Conceiçao*, Eduardo Gabriel Aquino Cossa, Jesus Corona, Joao Mario*

Allenatore: Sergio Conceiçao