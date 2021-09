Come se gli Scudetti della Juventus non fossero mai esistiti: occasione ghiotta per il Milan

L’edizione odierna di La Nazionale si sofferma sul big match che infuocherà la quarta giornata di campionato. “Sarà una partita dalle gerarchie ribaltate” scrive il quotidiano “come se i nove Scudetti consecutivi della Juventus non fossero mai esistiti”.



Quella di questa sera sarà una sfida fondamentale da ambo le parti: la Juventus deve vincere per non scivolare in fondo alla classifica e i rossoneri devono dimostrare di poter essere pericolosi e decisivi, nonostante le tante assenze.