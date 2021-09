Milan-Atletico, Simeone sicuro in conferenza: le sue parole sul Milan

Alla vigilia del match di Champions League tra Milan e Atletico Madrid, hanno parlato in conferenza stampa Simeone e il recuperato Koke.

SUL MILAN: “Il Milan è cresciuto molto in questi anni. Sono contento di tornare in Italia, ho avuto grandi momenti da giocatore e allenatore. San Siro mi piace molto”.

SULLA SUA CONDIZIONE: “Sto bene, sono stato fermo una settimana e mi ha fatto bene. È vero che mi piace stare con la squadra, ma avevo bisogno di rinfrescarmi. Domani è una partita importante. Dobbiamo vincere, anche se siamo fuori casa. Ogni partita è diversa e lavoriamo per giocare al meglio, vincere e far contenti i tifosi e noi”.

SU COME VINCERE: “Si tratta di segnare e non prendere gol. Dobbiamo essere migliori in entrambe le aree, soprattutto a inizio partita. Ci stiamo lavorando”.

SU GRIEZMANN: “Non mi preoccupa. Non gioca da solo. Giochiamo tutti, dobbiamo tutti recuperare le sensazioni di alto livello per competere. Non mi preoccupa se tira o no. Ha fiducia, anche da parte nostra. Giochiamo tutti. Non si tratta solo di lui”.

SULL’IMPORTANZA DELLA PARTITA: “Domani e tutte le altre. Come diciamo sempre, la nostra mentalità è giocare ogni partita come una finale”.