Continua a brillare il gioiellino di proprietà del Milan

Yacine Adli continua a far parlare di se, positivamente, in Ligue 1. Il grande protagonista del successo ottenuto in trasferta dal Bordeaux sul campo del Saint-Etienne è stato lui. Un assist bellissimo per il primo vantaggio di Hwang e poi, tante giocate illuminanti tra linea mediana del campo e trequarti.

Il Milan lo ha seguito per tanto tempo e alla fine è riuscito ad accaparrarsi il giovane talento, lasciando, però, in prestito al Bordeaux.

Secondo Calciomercato.com, c’è un piccolo retroscena legato al Tottenham. Gli Spurs, infatti, stavano ostacolando il Milan durante la trattativa, ma i rossoneri alla fine sono riusciti ad acquistarlo grazie anche alla concessione di un prestito annuale proprio al club francese.

Adli può continuare a crescere in Francia, ma in casa Milan c’è già chi gongola.