Costacurta: “Leao è fortissimo. Locatelli o Tonali? Ecco chi scelgo”

Alessandro Costacurta è intervenuto oggi ai microfoni di Sky Sport 24. L’ex bandiera rossonera, introducendo la partita tra Juventus e Milan di domenica sera, ha voluto dire la sua sul percorso squadra di Pioli:

“Rebic e Leao stanno bene e possono cambiare qualsiasi partita, come contro il Liverpool. Leao mi sta sorprendendo, avevo quasi perso le speranze in lui ma…accidenti quanto è forte! Tonali o Locatelli? Ad oggi prenderei Tonali: ha preso in mano questo Milan, la squadra sembra sua. Brahim Diaz sta crescendo tanto, è più coraggioso e consapevole rispetto all’anno scorso: nel Milan attuale può dire la sua. Maignan invece non è una sorpresa, l’anno scorso ha fatto un campionato straordinario. Ha grandi piedi e una personalità spiccata. Donnarumma resta per me il miglior portiere al mondo, ma questo non vuol dire che il francese non sia forte“.

Su Pioli: “Il suo merito è quello di aver reso possibile un progetto molto ambizioso come quello del Milan, riportando il club in Champions League. Grande merito ha anche la società“.