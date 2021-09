Di Marzio: “Donnarumma e Calhanoglu? Vi svelo dei retroscena”

Gianluca di Marzio ha commentato il mercato del Milan a Sky Sport 24, analizzando la situazione a un mese circa dalla chiusura del mercato estivo. Il giornalista ha parlato dei casi Donnarumma e Calhanoglu, del rinnovo di Kessiè e degli acquisti rossoneri.

Su Donnarumma e Calhanoglu:

“Nella scelta di non rinnovare Donnarumma e Calhanoglu c’è anche la scelta del Milan di non andare oltre certi paletti. I rossoneri non hanno fatto offerte al ribasso “.

Su Kessiè:

“Così come non l’hanno fatta a ribasso per Kessiè a cui ha fatto una proposta molto importante. Il Milan è convinto di aver fatto più del massimo per andare incontro alle richieste dell’ivoriano.”