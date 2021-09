Dopo la sosta nazionali, attesi i recuperi di due calciatori rossoneri

Dopo Spezia-Milan di oggi pomeriggio, ancora altri due big match con Atletico Madrid in Champions League e Atalanta in Serie A e poi sosta nazionali. Sosta che, come scrive Tuttosport, sarà determinante per valutare il recupero di Krunic e Bakayoko.

KRUNIC – Il bosniaco calmando i dolori dell’infortunio al polpaccio subito in Nazionale.

BAKAYOKO – Il francese ha riscontrato una soffusione al soleo rimediata contro la Lazio, da cui sta piano piano guarendo.

Stefano Pioli spera di avere il gruppo al completo dopo la pausa per le Nazionali, perché campionato e Champions entreranno nel vivo e ci sarà il bisogno di ricambi e lo sforzo di tutti.