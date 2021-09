Florenzi a MilanTV: “Oggi dobbiamo dare il massimo. Conosciamo i loro punti deboli”

Alessandro Florenzi, che oggi partirà titolare, ha parlato ai microfoni di Milan TV nel pre partita di Milan-Lazio. Queste le sue parole:

Come rientra il Milan dopo la sosta?

“Ho ritrovato un Milan carico e positivo, così come lo avevo lasciato. Abbiamo 7 partite molto importanti, serviranno tutti e tutti potranno essere importanti. Dobbiamo entrare in campo cercando di dare il massimo sapendo che ci sono compagni che daranno tutto come noi”.

Cosa ti aspetti da questa gara contro la Lazio?

“L’abbiamo preparata bene, il campo darà le risposte. Sappiamo i loro punti forte e deboli, cercheremo di sfruttarli al meglio”.

Sarà una partita emozionante?

“Penso di sì, sarà sicuramente una bella partita per gli spettatori oggi”.