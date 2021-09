Milan-Lazio, il giocatore è carico: “Vittoria speciale”

Le parole di Alessandro Florenzi nel post partita.

“Vittoria dal sapore speciale”

Una partita mai in discussione quella giocata ieri a San Siro tra Milan e Lazio.

Non poteva che essere dolce questa vittoria per il terzino romano che da ex giallorosso ha respirato aria di derby.

Nel post partita, Alessandro Florenzi attraverso un post social, ha ribadito questo concetto ed è carico in vista della prossima partita contro il Liverpool.

Ecco le sue parole: “Terza vittoria di fila. Questa ha un sapore speciale! Bravi tutti, ora concentrati per la Champions”.

Parole al bacio quelle del terzino destro rossonero che elogia la squadra dopo il primo big match stagionale vinto.

