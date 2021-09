Il giornalista Franco Ordine, in un editoriale per il Corriere dello Sport, ha parlato della condizione fisica di Ibrahimovic, sottolineando come i suoi continui problemi derivino dall’incapacità dello svedese di accettare la sua età anagrafica.

“Ibra, c’è un problema. La sintonia mancata è tra la testa di Ibra che pensa da 20enne, si allena da 25enne e programma la sua stagione come un 30enne in piena vigoria fisica e psicologica, e il suo fisico da quasi 40enne“. “Zlatan non vuole sentire il sostantivo ‘vecchio’ ma il giorno in cui comincia a capire che tra la sua testa e il suo fisico non c’è più la sintonia di una volta, cioè i muscoli e i tendini non rispondono più in modo solerte alle sollecitazioni che arrivano dalla sua maniacale preparazione, beh allora il problema c’è e bisogna fare i conti“.

Ibrahimovic è in dubbio per la partita di domenica contro la Juventus per un’infiammazione al tendine. La sua condizione è valutata quotidianamente e Pioli, probabilmente, scoglierà il dubbio solo a pochi istanti dall’inizio del match.