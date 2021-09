Futuro ancora incerto per Castillejo: dalla Russia spunta una nuova destinazione

Samu Castillejo è indubbiamente fuori dai progetti di questo Milan. L’acquisto di Messias ha tolto ogni possibilità di trovare spazio al giocatore spagnolo. Ecco perché il Milan è all’opera per trovargli una nuova destinazione.

Secondo il portale russo eurostavka.ru, il CSKA Mosca sarebbe vicinissimo ad acquistare in prestito le prestazioni di Castillejo. In queste ore si stanno svolgendo gli ultimi colloqui tra le due società, aspettando l’arrivo del visto russo per il giocatore.

Ci sarebbe anche la data del suo arrivo. Si tratterebbe del 7 settembre, giorno in cui finisce il mercato Russo. Vedremo se Castillejo alla fine, riuscirà a trovare la giusta destinazione. Ecco il Tweet di Daniele Longo sulla trattativa:

🚨 #Milan e #CskaMosca in trattativa per la cessione di #Castillejo. Discorsi aperti ma non ancora vicini alla chiusura @cmdotcom — Daniele Longo (@86_longo) September 3, 2021