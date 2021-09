Il ritorno del Milan in Champions League non è stato fortunato, considerando il risultato finale. Il 3-2, patito a Liverpool, rende già in salita il cammino europeo dei rossoneri, i quali, però, possono consolarsi per la prestazione fornita.

Tra i giocatori che si sono maggiormente distinti nella notte di Anfield Road ne spicca uno in particolare: Mike Maignan.

L’ex portiere del Lille si è guadagnato un posto tra i pali del Champions League Fantasy Team of the Week,. premio indetto della Uefa.