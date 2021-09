Griezmann e Suarez in gol: che statistica

Antoine Griezmann si sblocca contro il Milan nella sua nuova esperienza all’Atletico Madrid.

Il francese, dal suo ritorno, non aveva nemmeno ancora tirato in porta. Ci ha provato contro i rossoneri ed ha trovato la via del gol al primo tentativo.

La rete ha portato al momentaneo pareggio della squadra spagnola che poi si è trasformato in vantaggio dopo il rigore realizzato da Suarez che torna al gol in trasferta in Champions League dopo sei anni.