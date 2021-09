Henderson: “Vi svelo cosa mi ricorda il percorso che sta facendo il Milan”

Jordan Henderson, capitano del Liverpool, ha parlato tramite i canali ufficiali del club della sfida che li vede impegnati contro il Milan valevole per la prima giornata della fase a gironi di Champions League.

Il centrocampista inglese ha commentato: “Una notte europea ad Anfield davanti ai tifosi. Wow. Non vedevamo l’ora di rivivere queste emozioni e farlo contro il Milan renderà tutto più speciale. Ho scoperto l’altro giorno che queste due squadre non si sono mai affrontate se non per le due finali di Champions League e sono rimasto sorpreso”

“Sono passati tanti anni da quando il Milan era in Champions e stanno facendo un viaggio simile al nostro di qualche anno fa, ma sono convinto che i grandi club abbiano una sorte di memoria istituzionale che li rende pronti per giocarsi queste competizioni”

“Il gruppo è difficile ma in senso buono. Porto, Atletico Madrid, Milan e noi siamo tutte squadre di punta e giocheremo partite dure in ogni confronto”