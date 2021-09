Nella lunga intervista rilasciata a France Football, Ibrahimovic ha parlato anche delle sue idee per quando deciderà di ritirarsi dal calcio giocato. A sorpresa, lo svedese ha dichiarato che vorrà godersi la vita, lontano dai riflettori che ha sempre tenuto accesi verso di sè.

“Cosa resterà di me quando smetterò? Non lo so, spero qualcosa. Se è rimasto qualcosa, significa che ho fatto bene il mio lavoro”. “Dopo la mia carriera, voglio scomparire… Quando vivi in questo mondo per tutto il tempo che ho vissuto io, sai cosa hai passato mentalmente e fisicamente. Quindi, voglio solo sparire e godermi la vita“.

Abituato da sempre ad essere il fulcro, in campo e fuori, delle sue squadre, Ibrahimovic per il suo domani ha, invece, in programma una “pensione” caratterizzata da pace e tranquillità.