Ibrahimovic: “Io e LeBron? La penso in questo modo”

Nel lunga intervista a France Football, Zlatan Ibrahimovic è ha voluto chiarire la sua posizione dopo la polemica con LeBron James:

“Io e LeBron? Ho detto che non stavamo facendo politica. La politica divide le persone. Il calcio nel mio mondo unisce le persone. Grande differenza. Perché ho la fortuna di poter incontrare e conoscere ragazzi che non avrei mai conosciuto se non avessi giocato a calcio. Ho incontrato persone da tutto il mondo. Uniamo le persone. La politica divide. Se volessi essere in politica, sarei in politica.

Dovremmo fare solo ciò in cui siamo bravi. Sport e politica rientrano in due diverse categorie. Se sei intelligente, lo capisci. Non è questione di prendere posizione o meno. Riguarda ciò che fai e quale messaggio vuoi trasmettere. Noi calciatori diffondiamo amore e gioia. Non puoi portare la tua politica nel mio mondo. Non sono qui per inviare il messaggio sbagliato alle persone. Sono lì solo per unire, per diffondere amore e gioia. Questo è il modo migliore che abbiamo per farlo. Calcio o sport, perché siamo bravi a farlo. Sono bravo in questo, sono bravo a calcio“.

Zlatan ha anche scherzato su un altro “rivale”:

“Porterei Lukaku o LeBron in motoslitta? Se amano la neve, entrambi”.