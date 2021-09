Zlatan Ibrahimovic, tramite la conferenza di uno dei suoi sponsor, ha parlato di un possibile suo ritorno in campo contro la Juventus domenica sera. Le parole:

“Vediamo giorno per giorno, non è un segreto: ho un problema al tendine e non rischio conseguenze. Voglio solo tenere tutta la stagione e pensare che non sono Superman. Anche se il mio problema è che lavoro troppo e mi piace soffrire”.