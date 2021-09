Ibrahimovic si allena in gruppo, Kessie a parte: le ultime

Arrivano importanti novità da Milanello: nella giornata di oggi infatti, Ibrahimovic è tornato ad allenarsi insieme al gruppo. Lo svedese sta completando il percorso di recupero, che dovrebbe vederlo pronto per il ritorno in campo dopo la sosta.

Discorso diverso per Kessie. Il centrocampista non ha risposto alla convocazione della Costa d’Avorio per recuperare dall’infortunio che lo ha tenuto fuori durante le prime due giornate di campionato: anche oggi si è allenato a parte, ma dovrebbe tornare a disposizione per la partita contro la Lazio domenica 12 settembre.