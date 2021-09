Secondo quanto riferito da calciomercato.com, il Milan continua ad adocchiare la situazione legata al Gallo Belotti.

L’attaccante del Torino ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e la dirigenza rossonera è in attesa di sviluppi. In caso di non rinnovo, si tenterà l’assalto su di lui.