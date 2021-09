Il Milan guarda all’MLS: stregato da un baby attaccante

Il mercato nel calcio non va mai in vacanza. Il Milan è sempre vigile scandagliando più campionati al mondo, alla ricerca di un giovane talento sul quale investire. L’aria scouting rossonera è volata oltre oceano e ha posto la sua lente d’ingrandimento sull’MLS. Come riferisce calciomercato.com il Milan sarebbe interessato all’astro nascente del calcio statunitense: Ricardo Pepi.

L’attaccante classe 2003, entrato nella storia dell’MLS per essere stato il giocatore più giovane a segnare una tripletta contro i Los Angeles Galaxy, è un calciatore forte fisicamente e dall’ottima tecnica. La scorse estate Bologna e Fiorentina hanno provato a portarlo in serie A e oggi la Juventus lo segue con attenzione.

Il Milan si è mosso concretamente perchè crede nelle qualità del ragazzo. Ha avuto i primi colloqui con il Dallas ma la richiesta elevata ha fatto si che ci fosse una pausa di riflessione. È solo la parte iniziale di un forte e concreto interesse che potrebbe sfociare in una vera e propria trattativa.