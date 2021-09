Il Milan ricorda Jimmy Greaves, eccezionale attaccanti inglese che ha vestito la maglia rossonera nel 1961-62. Questo il tweet sul profilo ufficiale rossonero:

“Siamo profondamente rattristati di apprendere della scomparsa del nostro ex giocatore Jimmy Greaves. I nostri cuori sono con i suoi amici e i suoi cari in questo giorno di lutto. Anche se il nostro tempo insieme è stato breve, conserveremo per sempre i ricordi. Addio, Jimmy.”