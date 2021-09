Il Milan ritrova Ibrahimovic: la situazione per le prossime partite

Zlatan Ibrahimovic è stato fuori dal campo per quattro mesi ma la coincidenza temporale con la pausa estiva dagli impegni dei club non ha fatto sentire troppo la sua assenza per il Milan. I rossoneri sono però pronti a riabbracciarlo in tempi strettissimi.

La Gazzetta dello Sport sostiene infatti che lo svedese giocherà uno spezzone di match nella gara contro la Lazio, vista anche l’assenza di Giroud (positivo al Covid-19). Ibrahimovic si allena bene da settimane e anche se non sarà al top della forma potrà dare il suo contributo alla squadra.

Ancora più importante sarà la sua presenza contro il Liverpool, con il ritorno in Champions League del Milan che lo vedrà protagonista dall’alto della sua grande esperienza. La situazione dello svedese è quindi più che positiva e ora a parlare sarà il campo.